Com Brics, G-20 e ONU, Lula tenta recuperar imagem internacional

Depois dos tropeços em política externa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou de Nova York com uma foto ao lado do ucraniano Volodmir Zelenski, uma parceria com o americano Joe Biden e um discurso aplaudido na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Com isso, o petista conseguiu encerrar uma sequência de agendas internacionais quase seguidas - Cúpula do Brics, G-20 e ONU - com um saldo positivo, que precisa ser combinado à sinalizações internas para que, de fato, a melhora na imagem do Brasil lá fora possa ser revertida em benefícios concretos, avaliam diplomatas e analistas ouvidos pelo Estadão. Com uma série de viagens, em especial as mais recentes, o novo governo tenta reinserir o Brasil na arena internacional, depois do espanto causado pela conturbada política externa do antecessor Jair Bolsonaro. O movimento, até agora, tem sido positivo, segundo analistas, apesar das declarações polêmicas sobre a guerra na Ucrânia, que criou ruídos com Estados Unidos e Europa. Agora, enquanto o Brasil melhora a imagem lá fora, o País tem a ganhar, efetivamente, se focar nas pautas em que é considerado um ator influente, como meio ambiente e energias renováveis. Um bom exemplo dos retornos possíveis veio na cúpula do G-20, com o lançamento da Aliança Global dos Biocombustíveis liderada por Brasil, Estados Unidos e Índia, os maiores produtores do mundo. A iniciativa, que tem o objetivo de incentivar a produção e o consumo de combustíveis menos poluentes, conta mais 16 países e tende a abrir portas para a produção brasileira de etanol ao fortalecer o mercado global de biocombustíveis. Apesar de promissora, a ideia não é inédita. Uma parceria pelo etanol chegou a ser lançada junto com o então presidente americano George W. Bush, em 2007, mas praticamente não rendeu efeitos práticos. Para evitar que, mais uma vez, o fomento aos biocombustíveis fique apenas no papel, o Brasil precisa combinar sinalizações robustas tanto na política externa, como na política interna, sugere o diplomata Rubens Barbosa. "O problema é a implementação de tudo isso eu acho que o governo, tanto na economia quanto na política externa, está sem uma visão de médio e longo prazo", contextualiza o ex-diplomata ao dizer que agora começa a vislumbrar um horizonte no momento em que o Brasil sinaliza uma política mais focada. A ideia foi corroborada pelo diplomara Roberto Abdenur. "Na medida em que a política externa se apresenta de maneira mais equilibrada, como creio que está começando a acontecer e, na medida em que a política econômica tiver êxito, o Brasil se torna um país muito atrativo para investimentos externos, principalmente, mas não só na área de energia", prevê o ex-diplomata. Crítico contundente da política externa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Abdenur acredita que, de modo geral, a nova fase da política externa tem contribuído para que o País conseguisse "virar a página mais rápido que o esperado". Com isso, tem ganhando pontos em em "imagem, credibilidade e protagonismo" na política externa. Nesse contexto, o diplomata foi enfático ao dizer que o presidente acertou no discurso, que definiu como "excelente". Ambos concordam que a apresentação do presidente na Assembleia-Geral da ONU trouxe sinais positivos à medida em que buscou mostrar quais são os interesses do Brasil na agenda internacional e como o País pode ser influente em problemas globais, como o combate à fome, a crise climática e o desenvolvimento. Nesse sentido, destaca-se também a parceria lançada com o presidente Joe Biden na área trabalhista. A iniciativa, que defende o trabalho digno diante dos desafios impostos pelas transformações no setor produtivo foi vista por analistas, no primeiro momento, como um aceno às bases de Lula e Biden dentro dos seus próprios países. Mesmo assim, projeta um papel de liderança que pode, se bem aproveitado, aumentar o poder de barganha no cenário internacional. "Qualquer aliança em que o Brasil possa ser visto como um líder, possa propor normas é positiva. Tanto o acordo com os Estados Unidos para melhoras as condições do trabalho quanto a aliança para fomentar o etanol. A Índia passou o Brasil na produção de cana-de-açúcar enquanto os EUA tem uma grande produção derivada do milho então nós temos grandes atores convergindo", avalia o professor de relações internacionais da FAAP Vinícius Vieira.

Essa busca por maior influência na agenda internacional, no entanto, não é isenta de erros. A maior parte deles se refere a guerra na Ucrânia, com declarações polêmicas do petista, que criou ruídos com Estados Unidos e Europa ao sugerir que os aliados de Kiev dão continuidade ao conflito com o fornecimento de armas. Foi justamente ao falar sobre o autor da guerra, o presidente russo Vladimir Putin, que o petista comprometeu o saldo considerado positivo das suas últimas agendas internacionais, durante a cúpula do G-20, na Índia. Enquanto Putin se esquiva de fóruns internacionais para evitar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, Lula disse que o russo poderia vir ao Brasil sem medo. Pressionado pela declaração, sugeriu que o País poderia deixar o TPI, que o próprio petista já defendeu em outras ocasiões, e a emenda, nesse caso, saiu pior que o soneto. Já na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, Lula fugiu da polêmica e citou a guerra de forma lateral como reflexo da "incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU", perdendo a oportunidade de se manifestar de forma mais contundente sobre o conflito. Para Roberto Abedenur, falta ao petista incorporar em suas declarações os princípios da política externa brasileira que, inclusive levaram o País a condenar a Rússia em votações na própria ONU. "Eu considero muito ruim que o Brasil não tenha sido até agora em nenhuma aspecto solidário com a Ucrânia, vítima de uma guerra terrível", aponta o embaixador ao sugerir que o governo, poderia mandar ajuda humanitária à Kiev, inclusive, em consideração à comunidade ucraniana no Brasil. A foto sem sorrisos ao lado do presidente Volodmir Zelenski, que já rebateu publicamente as falas de Lula em diferentes ocasiões, é uma imagem que traduz como a guerra continua sendo uma questão. O diplomata Rubens Barbosa viu a reunião como um encontro de conveniência em que cada um ouviu o que o outro tinha a dizer e guardou para si as próprias posições. Mesmo assim, o encontro com Zelenski pode contribuir para amenizar as críticas à medida em que sinaliza uma disposição para dialogar com os dois lados do conflito. "Pode indicar para comunidade internacional uma sinalização de que o Brasil não está tão alinhado assim às autocracias e está, de fato, procurando de equilibrar buscando os próprios interesses", avalia o professor de relações internacionais da FAAP, Vinícius Vieira. Para passar esse recado, é preciso que os sinais sejam contínuos, diferente do que aconteceu nessa última série de viagens. O petista aproveitou o encontro do Brics, na África do Sul, para fazer o aceno ao citar em discurso a guerra na Ucrânia - assunto incômodo para um bloco com a Rússia, que foi ignorado nas falas dos outros líderes e recebeu apenas uma menção breve, discreta e vaga de "apreço" ao diálogo na declaração final. O problema foi que, logo em seguida, no G-20, Lula voltou a causar polêmica com a fala com a fala sobre o TPI e então tentou equilibrar na Assembleia-Geral da ONU. "O discurso certamente foi um passo para recalibrar a posição sobre a Ucrânia e acho que foi bem visto pelo Ocidente, mas não tenho certeza ser já é o suficiente. Ações em relações internacionais precisam de um pouco mais de credibilidade, de padrão", pondera a professora de relações da FGV Carolina Moehlecke.

O discurso em Nova York foi oportuno para reapresentar a política externa no momento em que o alinhamento do Brasil era motivo de dúvidas. Na África do Sul, o país cedeu à pressão da China pela ampliação do Brics, que acendeu o alerta para o caráter antiocidental do bloco dos emergentes, com a entrada de autocracias, como Irã e Arábia Saudita. "O Brasil não deveria ter concordado com o aumento do número de Países-membros do Brics, deveria ter mantido a posição para ficar com o grupo fechado, com os cinco países", reforça Barbosa. Apesar das preocupações com o bloco expandido, analistas ouvidos pelo Estadão entendem que seria difícil para o Brasil barrar a vontade de Pequim pelo desequilíbrio de poder que a ascensão da China como superpotência criou dentro do Brics. Agora, diante do sabor "agridoce" que teve a cúpula, o professor Vinícius Vieira acredita que é possível adotar uma abordagem pragmática para fortalecer parcerias econômicas dentro do novo Brics. A avaliação que ele faz é que, a expansão do Brics representou no primeiro momento uma derrota para o Brasil, mas pode abrir oportunidades a serem exploradas com investimentos dos novos membros. "As violações de direitos humanos devem ser condenadas, mas, gostemos ou não dessas autocracias, o fato é que, sobretudo Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tem capital para investir. O próprio Irã é um país que, do ponto de vista pragmático, pode ser interessante como mercado consumidor, já que é muito fechado. Os europeus não seguem as sanções americanas então por que o Brasil haveria de seguir?", questiona o professor. Nesse contexto de polarização e tensão internacional, o pragmatismo é fundamental para que o País consiga aproveitar as vantagens de ser parte do chamado "sul global" sem queimar pontes com o Ocidente. Um equilíbrio difícil, mas que, se bem sucedido deixa o Brasil em posição privilegiada. "É preciso tirar vantagem dessa condição única como um ator a ser cortejado, por assim dizer, porque, os Estados Unidos sabem que, se não trouxerem o Brasil para o seu campo, tem o risco de aproximação com a China, o risco de preferir o Brics, então é preciso tentar extrair o máximo de concessões pelo menos enquanto esses dois lados não se tornam opostos ao ponto de não falar entre si", conclui Vieira.