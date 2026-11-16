Com 'aval e incentivo' de Bolsonaro, Michelle tira dez dias de descanso

Em uma publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro disse que vai tirar dez dias de descanso. Segundo Michelle, o período conta com "aval e incentivo" do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ajudará a "preparar para o ano desafiador que virá pela frente".

Durante a campanha, a ex-primeira-dama evitou viajar e chegou a faltar a eventos de campanha do enteado Flávio Bolsonaro para, segundo ela, cuidar do marido.

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Na publicação deste domingo, Michelle diz que a filha mais velha, Letícia, de 24 anos, ajudará com os cuidados de Bolsonaro. "Agradeço especialmente à minha filha Lelê, que se adaptou para cuidar do padrasto. Fiquem tranquilos: meu marido está bem e minha casa está em ordem!"

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e está preso em casa por questões de saúde.