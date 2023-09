Com aval de Ratinho e Sérgio Onofre, Rafael Cita se filia no PSD

Com a presença do governador Ratinho Júnior, do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, secretários de Estado, deputados e outras lideranças, o secretário municipal de Governo, Rafael Cita, assinou na manhã deste sábado (16) sua ficha de filiação no Partido Social Democrático (PSD). A filiação de Rafael Cita consolida sua posição como pré-candidato a prefeito em 2024. “Eu me sinto feliz em dar esse passo, tendo ao meu lado o Sérgio, que é uma grande referência política para mim, bem como o Ratinho Júnior, os deputados estaduais Tiago Amaral e Pedro Paulo Bazana e o deputado federal Pedro Lupion, além de outras pessoas jovens que hoje se destacam na política do Paraná”, afirma Rafael Cita.

Falando sobre a entrega de 683 casas, evento realizado um pouco antes por Sérgio Onofre e Ratinho Junior, Rafael Cita lembrou sua infância, quando residiu em uma casa de apenas 19 m2. “Esta casa era praticamente um cômodo. Eu e meu pai dormindo em cima, em beliche, e minha mãe e minha irmã embaixo. Não tinha rede de esgoto, não tinha espaço, mas tinha muito amor”, lembrou Rafael Cita. Ele relatou que estudou em escola pública, passou no vestibular e foi cursar Direito. Passou na OAB antes de concluir a faculdade e foi estagiar como advogado, ainda muito jovem, para adquirir conhecimento e experiência. “Quando o Sérgio chegou à Prefeitura, fui convidado e assumi a Procuradoria Jurídica. Hoje, estamos chegando a sete anos de mandato e sem nenhum processo”, comemora Rafael Cita.

Ele acrescenta que seu nome está à disposição do PSD e do grupo comandado por Sérgio Onofre. “Caso esse projeto se consolide e eu venha a ser eleito, vou me empenhar ao máximo para que o mandato seja o mais próximo possível do que vem sendo realizado pelo Sérgio, que vem transformando Arapongas”, prosseguiu Rafael Cita. Sérgio Onofre, por sua vez, lembrou que seu secretariado hoje já é formado por vários jovens, o que deu novo ritmo às obras e serviços. “Daqui a pouco estaremos terminando o mandato e, na minha opinião, está na hora de passar a administração para as mãos dessa meninada”, afirmou o prefeito, citando o próprio Ratinho Júnior como exemplo do que representa a força jovem na política.

O governador, que preside o PSD no Paraná, disse que a data é histórica para o partido. “É muito bom ver o sucesso de um amigo porque a alegria de um amigo é a nossa alegria também. O Sérgio é hoje um dos melhores prefeitos do Brasil e já está preocupado em fazer como sucessor alguém capaz de pensar a cidade e dar ritmo para o seu desenvolvimento. O Rafael Cita é um jovem inteligente, dinâmico, que tem a política no sangue”, afirmou. No mesmo dia, o PSD recebeu a filiação de Sérgio Onofre e dos vereadores Levi Aparecido Xavier, o “Levi do Handebol”, e Sebastião Ferreira da Silva, o “Ceceu”. Sérgio Onofre passa a presidir o partido no município, tendo Rafael Cita como vice, Talitha Resende como secretária geral, Ariane Monzane como primeira tesoureira, Valdecir Scarcelli como segundo tesoureiro e Rogério Trindade como vogal.

