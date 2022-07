Com a presença de Ciro, PDT oficializa candidatura de Roberto Cláudio no Ceará

Matheus de Souza (via Agência Estado)

Preocupado com o destino de seu reduto eleitoral, Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e candidato à Presidência da República, compareceu neste domingo, 24, na convenção estadual que oficializou a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao governo cearense com Domingos Filho (PSD) na vice.

"O Roberto Cláudio fez a maior administração da história de Fortaleza, não há um lugar da cidade, um setor da vida do fortalezense - seja educação, saúde, segurança ou infraestrutura -, em que ele não tenha realizado uma obra", afirmou Ciro sobre o aliado durante a convenção.

Como mostrou o Broadcast Político, , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na última quinta-feira, 21, Ciro afirmou que o desempenho dos candidatos da sua legenda na disputa ao Executivo estadual o preocupava. "Nosso compromisso não é com o ego descalibrado do Lula, a falta de escrúpulos do Lula. Mas minha preocupação é com a sorte de milhões de cearenses que dependem muito da eficácia do nosso governo", afirmou.

A fala foi uma resposta a críticas petistas sobre a retirada da pré-candidatura de Izolda Cela (PDT). Atual governadora do Estado, Izolda tinha o apoio do PT na disputa para a reeleição. No entanto, o PDT preferiu apadrinhar o projeto de Roberto Cláudio. Ciro negou que a escolha, balizada por ele, tenha sido uma retaliação ao PT.

Segundo as principais pesquisas de intenção de voto, o pré-candidato do União Brasil, deputado federal Wagner Sousa Gomes, mais conhecido como Capitão Wagner, segue favorito na disputa pelo governo cearense.