Com a força da máquina e do PT, Jerônimo vence em 1º turno na Bahia

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Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi reeleito neste domingo, 4, no primeiro turno, com 55,8% dos votos válidos, ante 43,7% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). O resultado assegura mais quatro anos de poder ao grupo que governa o Estado desde 2007.

O petista contou com o apoio da estrutura política do governo estadual, de uma ampla base de prefeitos e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A capilaridade no interior foi um dos pilares da campanha: Jerônimo recebeu apoio de pelo menos 345 dos 417 prefeitos baianos, incluindo gestores de partidos que integram a oposição estadual.

O resultado prolonga uma sequência iniciada por Jaques Wagner, eleito governador em 2006 e reeleito em 2010, e mantida por Rui Costa, que venceu em 2014 e 2018.

Nesta eleição, Wagner também foi reeleito para o Senado, enquanto Rui conquistou seu primeiro mandato na Casa.

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Com o segundo mandato de Jerônimo, o PT poderá completar 24 anos consecutivos à frente do Executivo baiano, em 2030.