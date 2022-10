Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ratinho Junior (PSD) está na frente com 69,88% dos votos válidos

A apuração dos votos para governador começou no Paraná. Até o momento, Ratinho Junior (PSD) está na frente com 69,88% dos votos válidos. Roberto Requião (PT) está em segundo lugar, com 25,73% dos votos válidos.



continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News