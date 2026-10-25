Com 31,80% das urnas apuradas, índice de abstenção está em 19,29%, menor do que no 1º turno

Com 31,80% das urnas apuradas, o índice de abstenção registrado até o momento no segundo turno das eleições está em 19,29%. A taxa parcial é menor do que no primeiro turno, quando foi de 21,08% o que corresponde a 33 milhões de eleitores.

O convencimento do eleitorado a comparecer às urnas esteve presente nas campanhas dos dois candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A diminuição da abstenção é estratégica para uma eventual virada de Lula, que foi derrotado pelo adversário na primeira rodada da votação por 2,2 milhões de votos.