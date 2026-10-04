Com 27,88% das urnas apuradas, abstenção nas eleições do 1º turno é de 20,87%

Com 27,88% das urnas apuradas, a taxa de abstenção no primeiro turno das eleições deste ano está, até o momento, em 20,87%. Entre o eleitorado apto das seções já totalizadas, 33.498.176 compareceram e 8.832.765 faltaram. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. A abstenção é definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como a não participação do eleitor no ato de votar. O índice considera os eleitores que tinham o direito de votar mas não se apresentaram às urnas. Os votos brancos ou nulos não são computados.