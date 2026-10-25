Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Com 2 terços das urnas apuradas, projeção do Estadão e do Datafolha apontam reeleição de Lula

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A simulação contratada pelo Estadão para a projeção da apuração de votos aponta, no momento, vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com 85,24% das seções apuradas, a estimativa é que Lula terá 51,79% dos votos válidos, com faixa de 51,75% a 51,85%, e Flávio Bolsonaro (PL) somará 48,21%%, com intervalo entre 48,15% e 48,25%.

Esta simulação, que não é uma projeção oficial, estima a tendência do resultado final com base nas seções já apuradas e nos votos por apurar nas mesmas seções em eleições anteriores. O projeto foi desenvolvido pelo pesquisador Rodrigo Mahlmeister, doutorando em ciência política pela Universidade Duke (EUA), mestre em ciência política pela USP e bacharel em economia também pela USP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Enquanto o TSE apura, a página compara os votos já contados em cada seção eleitoral com o que essas mesmas seções votaram no segundo turno de 2022 e no primeiro turno de 2026. Assim ela mede quanto o voto está mudando em cada tipo de lugar e aplica essa mudança às seções que ainda faltam. A projeção soma o que já foi apurado com essa estimativa do que falta. O intervalo de confiança mostra a margem de incerteza: é larga no começo e estreita conforme a apuração avança.

No primeiro turno, com 10% das seções apuradas, a contagem ainda mostrava Lula com 41,0% e Flávio com 50,8%, mas a projeção já marcava 45,2% e 47,1%; o resultado final foi 45,16% e 47,03%. A partir de 3% das seções, a projeção não se afastou mais de meio ponto do resultado final.

O Datafolha também projeta reeleição de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/FLÁVIO BOLSONARO/ABSTENÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV