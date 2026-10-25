Com 2 terços das urnas apuradas, projeção do Estadão e do Datafolha apontam reeleição de Lula

A simulação contratada pelo Estadão para a projeção da apuração de votos aponta, no momento, vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com 85,24% das seções apuradas, a estimativa é que Lula terá 51,79% dos votos válidos, com faixa de 51,75% a 51,85%, e Flávio Bolsonaro (PL) somará 48,21%%, com intervalo entre 48,15% e 48,25%.

Esta simulação, que não é uma projeção oficial, estima a tendência do resultado final com base nas seções já apuradas e nos votos por apurar nas mesmas seções em eleições anteriores. O projeto foi desenvolvido pelo pesquisador Rodrigo Mahlmeister, doutorando em ciência política pela Universidade Duke (EUA), mestre em ciência política pela USP e bacharel em economia também pela USP.

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Enquanto o TSE apura, a página compara os votos já contados em cada seção eleitoral com o que essas mesmas seções votaram no segundo turno de 2022 e no primeiro turno de 2026. Assim ela mede quanto o voto está mudando em cada tipo de lugar e aplica essa mudança às seções que ainda faltam. A projeção soma o que já foi apurado com essa estimativa do que falta. O intervalo de confiança mostra a margem de incerteza: é larga no começo e estreita conforme a apuração avança.

No primeiro turno, com 10% das seções apuradas, a contagem ainda mostrava Lula com 41,0% e Flávio com 50,8%, mas a projeção já marcava 45,2% e 47,1%; o resultado final foi 45,16% e 47,03%. A partir de 3% das seções, a projeção não se afastou mais de meio ponto do resultado final.

O Datafolha também projeta reeleição de Lula.