CNT/MDA: Lula lidera corrida presidencial contra Flávio Bolsonaro no 2º turno, por 48% a 39%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em um eventual 2º turno das eleições presidenciais contra Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 39,1%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 11.
A vantagem é menor do que a observada na pesquisa de junho, quando o petista superou o senador por 49% a 37% A diferença de 12 pontos porcentuais (p.p.) em junho caiu para 9 p.p. em agosto. De acordo com a sondagem, 11% declaram votos brancos e nulos, e 2% estão indecisos.
O petista também derrotaria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). A testagem foi feita de forma estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma gama de opções para avaliar.
Veja os cenários estimulados para o 2° turno: Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 47,9%;
- Ronaldo Caiado: 35,9%;
- Branco/nulo: 14,3%;
- Indeciso: 5,1%
Lula x Romeu Zema
- Lula: 49,1%
- Romeu Zema: 34,9%
- Branco/nulo: 11,8%
- Indeciso: 4,2%
Lula x Joaquim Barbosa
- Lula: 47,5%
- Joaquim Barbosa: 28,9%
- Branco/nulo: 11,7%
- Indeciso: 4,5%
Lula x Renan Santos
- Lula: 48,5%
- Renan Santos: 33%
- Branco/nulo: 13,6%
- Indeciso: 4,9%
Lula x Augusto Cury
- Lula: 48,6%
- Augusto Cury: 32,4%
- Branco/nulo: 13,4%
- Indeciso: 5,6%
Os resultados fazem parte da 169ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR-06935/2026 .
Foram feitas 2.002 entrevistas presenciais (domiciliares e em pontos de fluxo) entre 5 e 9 de agosto, em municípios sorteados de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.