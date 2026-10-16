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CNT/MDA: Flávio Bolsonaro tem 46,8% e Lula tem 45,9%, em empate técnico no 2º turno

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial segundo pesquisa da CNT/MDA divulgada nesta sexta-feira, 16.

O senador tem 46,8% dos votos totais, contra 45,9% do petista. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos são 4,9%. Indecisos somam 2,4%. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,5%, contra 49,5% de Lula.

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Na pesquisa espontânea, ou seja, quando não são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos, Flávio tem 45,6%, contra 44,1% do presidente Lula.

Em votos potenciais, o senador do PL tem 51,2%, ao considerar os eleitores que votariam "com certeza" no candidato (43,9%) e aqueles que poderiam votar (7,3%). Por outro lado, 46,6% afirmam que não votariam nele.

Já o atual presidente tem 49,9% de potencial de voto (43,3% votariam com certeza e 6,6%, poderiam votar). Aqueles que afirmam que não votariam em Lula somam 48,8%.

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A pesquisa mostra ainda que 93% dos eleitores estão convictos sobre seu voto e que 7% ainda podem mudar a escolha.

A pesquisa entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A sondagem foi realizada presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo 00652/2026.

Avaliação Ótimo/Bom de Lula vai de 35% para 38%

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A pesquisa CNT/MDA desta sexta-feira, 16, mostra que a avaliação positiva (ótima ou boa) do governo do presidente Lula passou de 35% para 38%, na comparação com levantamento anterior, divulgado em 3 de outubro, véspera do primeiro turno. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

No mesmo comparativo, a avaliação negativa (ruim e péssima) do governo oscilou de 41% para 40%. Outros 21,8% avaliam o governo como regular - ante 23% na pesquisa anterior.

Já o presidente Lula é pessoalmente desaprovado por 49,3% dos eleitores ouvidos, enquanto outros 47,7% o aprovam. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/CNT/MDA/EMPATE TÉCNICO
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