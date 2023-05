CNT/MDA: 46,5% acham governo Lula melhor que o de Bolsonaro; 26,7% avaliam como pior

Bruno Luiz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O início do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é melhor do que o mesmo período do mandato de Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16. Para 47% dos entrevistados, a administração petista tem desempenho acima da gestão anterior. Por outro lado, 22% acreditam que o governo Lula está semelhante ao de Bolsonaro, enquanto 26,7% avaliam que o petista vai pior que o antecessor. Outros 5% não souberam avaliar.

continua após publicidade .

Na comparação com o governo de Michel Temer (MDB), no entanto, a percepção popular sobre o início da gestão Bolsonaro é melhor que a do governo Lula. Em 2019, 55% achavam que o governo do ex-presidente era melhor que o do emedebista, enquanto apenas 9% achavam pior.

Realizada entre os dias 11 e 14 de maio, a pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas em todo Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%.