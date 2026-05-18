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CNM vai sabatinar pré-candidatos à Presidência da direita durante Marcha dos Prefeitos

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 15:53:00 Editado em 18.05.2026, 15:59:56
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A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) receberá nesta semana os pré-candidatos à Presidência da direita durante a Marcha dos Prefeitos deste ano para uma sabatina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era esperado para a abertura do evento, nesta terça-feira às 9h, mas não deve comparecer. Os presidentes da Câmara e do Senado, entretanto, são esperados.

Confira a agenda de sabatinas:

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Flávio Bolsonaro - dia 19 - às 15h

Ronaldo Caiado - dia 20 - às 10h

Romeu Zema - dia 20 - às 15h

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Renan Santos - dia 21 - às 10h

Segundo a assessoria da CNM, a ideia é que cada um deles responda um conjunto de cinco perguntas iguais para todos. Além disso, eles terão que responder uma pergunta sorteada, que será única por pré-candidato.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CNM/CANDIDATOS/SABATINA
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