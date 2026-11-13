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PANE TECNOLÓGICA

CNJ suspende prazos processuais em todo o país após falha da Microsoft

Contagem será retomada na segunda-feira (16), inclusive nos processos do STF

Escrito por Da Redação
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CNJ suspende prazos processuais em todo o país após falha da Microsoft
Autor Entre os serviços afetados estão o Teams, o OneDrive, o Copilot e o Azure - Foto: Reprodução

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu a contagem dos prazos processuais em todo o país nos dias 12 e 13 de novembro após uma pane nos serviços da Microsoft. A medida, assinada nesta sexta-feira (13) pelo ministro Edson Fachin, também abrange os processos no Supremo Tribunal Federal (STF). A contagem será retomada na segunda-feira (16).

-LEIA MAIS: Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço

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A suspensão, prevista na Portaria nº 551 da Presidência do CNJ, atende a um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade apontou que a instabilidade no Microsoft 365, iniciada na quinta-feira (12), afetou ferramentas usadas pelos tribunais para se comunicar com advogados e partes, agendar audiências e organizar o trabalho de magistrados e servidores.

Casos fora dos dois dias de suspensão poderão ser avaliados individualmente pelo juiz ou relator, desde que o impacto da falha seja comprovado.

Entre os serviços afetados estão o Teams, o OneDrive, o Copilot e o Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft. Segundo o g1, a empresa descartou a hipótese de ataque hacker, pediu desculpas e informou na manhã desta sexta-feira que os serviços estavam sendo restabelecidos gradualmente.

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CNJ falha técnica JUSTIÇA Microsoft OAB
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