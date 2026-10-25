Clima de evento do Flávio é de perda de campeonato, diz Danilo Forte

O deputado Danilo Forte (PP-CE), aliado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), lamentou há pouco a derrota do senador. "É um clima de perda de campeonato", declarou a jornalistas, após deixar o local em que Flávio e aliados acompanham a apuração dos votos.

Danilo Forte afirmou que, durante a apuração, não foi conversada a hipótese de uma contestação judicial do resultado, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin prorrogar a votação por duas horas.

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A campanha de Flávio preparou um evento de comemoração numa casa do Lago Sul. Após a derrota, porém, os convidados passaram a deixar o local.