Cleitinho tem 32% das intenções de voto contra 11% de Kalil e 11% de Patrus, aponta Quest
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, sobre o cenário eleitoral de Minas Gerais aponta que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) conta com 32% da intenção de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) pontuam 11%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.
Veja o resultado completo:
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%
Alexandre Kalil (PDT): 11%
Patrus Ananias (PT): 11%
Mateus Simões (PSD): 8%
Gabriel Azevedo (MDB): 3%
Flávio Roscoe (PL): 3%
Ben Mendes (Missão): 2%
Indecisos: 17%
Branco/Nulo: 12%
No último levantamento da Quaest, de 25 de agosto, o senador Cleitinho estava em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Outros quatro candidatos estavam empatados tecnicamente: Patrus Ananias, com 11%; Alexandre Kalil, com 10%; Mateus Simões, com 7%; e Gabriel Azevedo, com 5%.
Disputa do Senado em Minas Gerais
A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os mineiros vão escolher dois senadores. Confira os números:
Marília Campos (PT): 13%
Aécio Neves (PSDB): 10%
Carlos Viana (PSD): 8%
Domingos Sávio (PL): 6%
Marcelo Aro (PP): 4%
Áurea Carolina (PSOL): 2%
Marco Antônio Superman (Novo): 1%
Carlin Moura (Avante): 1%
Ana Luiza do MLB (UP): 1%
Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
Fidélis Alcântara (UP): 1%
Victória Mello Vic (PSTU): 1%
Manoel Carvalho (MDB): 1%
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
Tião Pessoa (PCO): 0%
Juiz Ramon Moreira (DC): 0%
Indecisos: 29%
Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21%
Intenção de votos para a Presidência
A pesquisa também avaliou a intenção de voto dos mineiros para o cargo do Executivo. Confira o número:
Lula (PT): 31% (eram 30% em agosto)
Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 31%)
Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (era 1%)
Romeu Zema (Novo): 6% (eram 7%)
Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 3%)
Renan Santos (Missão): 2%(eram 3%
Samara Martins (UP): 0% (era 0%)
Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
Indecisos: 15% (eram 17%)
Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 8%)
A Quaest realizou 1.506 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado de Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrado no TSE sob o protocolo MG-04716/2026.