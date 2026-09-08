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Cleitinho tem 32% das intenções de voto contra 11% de Kalil e 11% de Patrus, aponta Quest

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, sobre o cenário eleitoral de Minas Gerais aponta que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) conta com 32% da intenção de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) pontuam 11%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Veja o resultado completo:

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%

Alexandre Kalil (PDT): 11%

Patrus Ananias (PT): 11%

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Mateus Simões (PSD): 8%

Gabriel Azevedo (MDB): 3%

Flávio Roscoe (PL): 3%

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Ben Mendes (Missão): 2%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo: 12%

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No último levantamento da Quaest, de 25 de agosto, o senador Cleitinho estava em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Outros quatro candidatos estavam empatados tecnicamente: Patrus Ananias, com 11%; Alexandre Kalil, com 10%; Mateus Simões, com 7%; e Gabriel Azevedo, com 5%.

Disputa do Senado em Minas Gerais

A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os mineiros vão escolher dois senadores. Confira os números:

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Marília Campos (PT): 13%

Aécio Neves (PSDB): 10%

Carlos Viana (PSD): 8%

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Domingos Sávio (PL): 6%

Marcelo Aro (PP): 4%

Áurea Carolina (PSOL): 2%

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Marco Antônio Superman (Novo): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Ana Luiza do MLB (UP): 1%

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Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Fidélis Alcântara (UP): 1%

Victória Mello Vic (PSTU): 1%

Manoel Carvalho (MDB): 1%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%

Tião Pessoa (PCO): 0%

Juiz Ramon Moreira (DC): 0%

Indecisos: 29%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21%

Intenção de votos para a Presidência

A pesquisa também avaliou a intenção de voto dos mineiros para o cargo do Executivo. Confira o número:

Lula (PT): 31% (eram 30% em agosto)

Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 31%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (era 1%)

Romeu Zema (Novo): 6% (eram 7%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 3%)

Renan Santos (Missão): 2%(eram 3%

Samara Martins (UP): 0% (era 0%)

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)

Indecisos: 15% (eram 17%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 8%)

A Quaest realizou 1.506 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado de Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrado no TSE sob o protocolo MG-04716/2026.

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ELEIÇÕES 2026/MG/GOVERNO/QUAEST
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