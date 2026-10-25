Cleitinho: 'quem ganhar amanhã eu vou procurar; precisamos pacificar o País'

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), defendeu a "pacificação" do País, independentemente do resultado das eleições presidenciais neste domingo, 25. Ele falou com jornalistas após ter votado em seu colégio eleitoral em Minas Gerais (MG).

"Quem ganhar amanhã eu vou procurar. Por mais que eu apoie o Flávio, eu tenho obrigação de fazer isso como um governador de Minas Gerais. Tive voto tanto da esquerda quanto da direita", declarou Cleitinho Azevedo.

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Minas Gerais mantém o histórico de ser o "termômetro" definitivo das eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização. Ou seja, quem ganha no Estado também ganha nacionalmente.