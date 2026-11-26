Governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), gravou vídeo ao lado dos deputados federais Pedro Rousseff (PT) Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão gêmeo do governador. Na publicação no formato de stories, feita na quarta-feira, 25, ele defende o diálogo entre os partidos em favor do povo e de investimentos para o Estado.

Na gravação, Cleitinho diz que se reuniu com a Embaixada da China no Brasil para pedir autorização para um investimento da BYD, fabricante de carros elétricos, no Estado mineiro.

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"Independente de partido, a nossa luta aqui é pelo povo de Minas Gerais. Hoje, essa reunião vai ser muito importante para trazer bilhões de novos investimentos e dinheiro para o nosso estado de Minas Gerais", disse Pedro Roussef.

Gleidson Azevedo complementou a fala, sinalizou colaboração e afirmou que a prioridade é Minas Gerais.

"Pedro falou muito bem, independente de partido, eu sou de direita, ele é de esquerda, mas a gente vai colocar Minas Gerais em 1º lugar, assim como o governador está fazendo. Minas Gerais, a partir de 2027, vai ser o 1º Estado do Brasil", disse o deputado.

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Ao fim do vídeo, Cleitinho abraça os dois parlamentares. "Vocês discutem lá no plenário, mas o primeiro lugar é o povo. Vocês me ajudem a governar Minas. Vocês parem de brigar e briguem pelo povo", declarou.

Ainda na quarta-feira, Cleitinho se reuniu com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Nesta quinta-feira, 26, ele se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também encontrou o ex-presidenciável Renan Santos (Missão).