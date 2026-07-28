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Cleitinho indica que vai concorrer ao governo de MG em vídeo de IA com pai e irmão falecidos

Escrito por Guilherme Matos e Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 22:01:00 Editado em 28.07.2026, 22:12:43
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O senador Cleitinho (Republicanos-MG) publicou nesta terça-feira, 28, vídeo em que indica uma decisão sobre a candidatura ao governo de Minas Gerais.

O vídeo usa imagens de Inteligência Artificial para mostrar o parlamentar junto ao pai, José Maria Azevedo, e ao irmão, Matheus Azevedo - ambos mortos. No diálogo, os parentes já falecidos incentivam Cleitinho a concorrer ao governo do estado.

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"Seguirei na missão", diz a legenda da publicação.

José Maria Azevedo morreu em 2024 vítima das complicações de um câncer na bexiga. Matheus Azevedo, o irmão mais novo do senador, morreu em 18 de julho deste ano. Ele estava em tratamento contra leucemia.

No vídeo, José pergunta a Cleitinho porque ele está pensativo. "Pai, sem o senhor e sem o Matheus, eu estou inseguro, em dúvida e com medo", diz o senador, que é contestado pelo genitor falecido: "cadê a sua fé?".

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Na sequência, as imagens mostram Matheus caminhando pelo cenário carregando uma bandeira de Minas Gerais.

"Vai e faça o que tem que ser feito. Eu e o pai estamos sendo muito bem cuidados aqui em cima, estaremos orgulhosos. Seja forte e corajoso, não olhe nem para esquerda e nem para a direita, siga em frente", diz o irmão gerado por IA.

Segundo aliados, Cleitinho irá divulgar novos vídeos nos próximos dias indicando que será candidato ao Palácio Tiradentes. O anúncio oficial é aguardado principalmente pelo PL, que apoiará o senador. Uma liderança da sigla em Minas Gerais disse ao Estadão, sob reserva, que Cleitinho sinalizou à sigla que disputará a eleição. Essa fonte, porém, afirma que é necessário uma declaração pública e de "viva voz" - sem inteligência artificial - do senador confirmando a candidatura.

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Embora o próprio senador não tenha confirmado a candidatura, o deputado estadual Eduardo Azevedo e o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo, ambos irmãos de Cleitinho, disseram que o parlamentar é candidato ao governo de Minas Gerais. A informação foi dada nesta terça-feira, 28, em entrevista ao jornal O Tempo.

Eduardo e Gleidson confirmaram, ainda, o nome de Luiz Eduardo Falcão (Republicanos) para concorrer como vice na chapa.

Os irmãos também afirmaram que a demora no anúncio da candidatura está relacionada ao momento de luto da família, assim como a ausência de Cleitinho na convenção estadual do partido.

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Segundo Gleidson, o senador não teria condições emocionais de enfrentar perguntas sobre a disputa ao governo durante a convenção do Republicanos, no último sábado, 26. "Ninguém ia parar de perguntar. Você não tem psicológico para isso", disse o ex-prefeito de Divinópolis, que participou do encontro apenas para assinar a ata, por ser candidato a deputado federal.

A publicação recebeu comentários de apoio de aliados e familiares do senador. Luiz Eduardo Falcão, cotado para ser vice na chapa, comentou o vídeo de Cleitinho, assim como a esposa, Lud Falcão. Os irmãos de Cleitinho, Gleidson e Eduardo, também deixaram mensagens de apoio na publicação.

"Da banca de verduras para o palácio do povo! Porque quem vai governar na Minas Gerais vai ser o povo", disse Gleidson, reforçando a intenção do irmão de ser candidato.

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Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28, mostra Cleitinho na liderança de todos os cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Minas Gerais.

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