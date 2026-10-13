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Cleitinho inclui Gabriel Azevedo na transição e no futuro secretariado de MG

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), ampliou sua equipe de transição com seis novos integrantes, entre eles Gabriel Azevedo (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e seu adversário na disputa pelo governo estadual deste ano. Gabriel também aceitou convite de Cleitinho para integrar o futuro secretariado, segundo comunicado divulgado pelo emedebista. A pasta que ocupará ainda não foi anunciada.

O convite ocorreu durante encontro entre os dois na última sexta-feira, em Belo Horizonte. "Disputamos a eleição com respeito e agora vamos reunir esforços para atender às necessidades das pessoas", afirmou Gabriel. Segundo o comunicado, ele também participará das discussões sobre a escolha dos demais secretários, cuja decisão caberá ao governador eleito.

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Também passam a integrar a transição Rafael Antônio Silva, coordenador das quatro campanhas eleitorais de Cleitinho; Liana Portilho Mattos, procuradora do Estado; Bernardo Freitas Graciano, especialista em direito notarial e gestão patrimonial; Rafael Fonseca Dayrell, coordenador da campanha de Azevedo, publicitário e especialista em maketing eleitoral; e Maria do Socorro Costa Almeida, secretária municipal de Comunicação de Nova Lima.

O grupo é coordenado pelo vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão e já realiza reuniões internas para preparar a interlocução com o atual governo.

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ELEIÇÕES 2026/BH/GOVERNO/CLEITINHO/EQUIPE/TRANSIÇÃO
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