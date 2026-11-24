Cleitinho fará apresentação musical em cidade mineira dias antes da posse como governador
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos - MG) apareceu entre as atrações musicais de um evento de réveillon de Divinópolis. A posse como governador do Estado acontecerá dias depois, em 6 de janeiro de 2027.
O anúncio foi feito nas redes sociais do Estrela do Oeste Clube, local do evento, nesta terça-feira, 24. O político aparece ao lado do grupo DDT e do cantor Lucas Barros.
Antes de seguir carreira política, Cleitinho conciliava o trabalho na loja de verduras da família com o de cantor e compositor. Na época, ele se apresentava como o nome artístico de "Cleitinho Elétrico".
O político chegou a gravar músicas autorais e tinha um álbum com 15 faixas publicado no Spotify em 2020. As canções não estão mais disponíveis.
De acordo com sua biografia na Câmara Municipal de Divinópolis, foi fazendo vídeos promocionais para suas músicas que começou a ganhar notoriedade nas redes sociais. Diante do sucesso na internet, seu irmão gêmeo Gleidson o incentivou a se candidatar a cargos políticos.
Ele disputou pela primeira vez em 2016 e foi eleito vereador de Divinópolis, com 3 mil votos, sendo o terceiro parlamentar mais votado daquele pleito. Cleitinho foi eleito, em 2018, deputado estadual e, em 2022, conquistou vaga no Senado Federal, cargo que irá deixar para assumir a função de governador do Estado em 2027.