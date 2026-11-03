Cleitinho critica políticos sobre boicote a comerciantes por voto: 'Abram mão do salário'

Em vídeo publicado no último domingo, 1, Cleitinho Azevedo (Republicanos), senador e governador eleito de Minas Gerais, criticou políticos que incentivaram boicote a lojas, comércios e empresas de donos que votaram no presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes de se direcionar à classe política, ele condenou a atitude de uma influenciadora que gravou um vídeo se recusando a comprar doces de uma criança após ela ter "feito o L", gesto associado a Lula. O caso ocorreu em Fortaleza, capital do Ceará. O senador convida ainda outros políticos a repudiar a atitude.

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"Eu, como um político de direita cristão, quero deixar aqui meu repúdio a essa atitude dessa jovem que humilhou uma criança porque a família dessa criança votou no Lula. Primeiro, que a criança não vota. Então, espero que aqui todos os políticos que se dizem de direita e cristãos repudiem atitudes como essa dessa jovem", declarou.

Na sequência, ele questionou o incentivo a boicotes a lojas e a comércios em razão do voto. Ele alegou que os benefícios e direitos da classe política, como auxílios, salários e o fundo eleitoral, por exemplo, têm origem nos impostos pagos por empresários e trabalhadores.

"Então, eu quero que você que está boicotando, tanto político de esquerda quanto de direita, abra mão do seu salário, abra mão dos seus benefícios ... Tanto o trabalhador quanto o empresário pagam imposto para manter esses privilégios de fundo eleitoral, de fundo partidário. Então, se você está mandando boicotar empresas, tanto de esquerda quanto de direita, abra mão de seu salário", defendeu.

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Ele reforçou o livre poder de decisão dos eleitores e incentivou que eles tivessem uma postura severa diante dos políticos. "Você, eleitor, tem direito a qualquer coisa, livre-arbítrio; você escolhe o que você quer fazer. Mas que tal se vocês se unirem agora e começarem a boicotar os políticos?"

Ainda no vídeo, o político fez analogias com o futebol para retrucar comportamentos de ódio entre pessoas de posicionamentos políticos distintos. "Faço uma pergunta para você que é cruzeirense: você não tem amigo que é atleticano? Meus melhores amigos são do Galo. Você que é flamenguista, não tem amigo que é do Vasco? Define o caráter de uma pessoa a questão do voto? Define o caráter da pessoa o time que ela torce?"

Na última semana, parlamentares ligados ao bolsonarismo manifestaram-se a favor de boicotes a empresas e lojas de pessoas que votaram no PT nestas eleições. Entre eles está o deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que defendeu o boicote a empresários, artistas e influenciadores em vídeo publicado nas redes sociais. Alguns apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no pleito presidencial, também fizeram alegações sobre demitir funcionários que votaram em Lula.