Citado por Flávio como possível ministro, Lottenberg deixa presidência do Conselho do Einstein
O Hospital Israelita Albert Einstein informou que o médico Claudio Luiz Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo da unidade, iniciou nesta terça-feira, 1.º, um período de "licença de suas atribuições relacionadas à governança da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, com vigência até o término do período eleitoral".
"Essa decisão está em conformidade com o Código de Ética do Einstein, que exige absoluta neutralidade política e veda o uso de seus bens e recursos para fins políticos", diz a nota do Einstein.
No último dia 28, durante sabatina na TV Globo, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, anunciou que, caso seja eleito, Lottenberg será seu ministro da Saúde. O nome foi apresentado pelo candidato na reta final da entrevista, quando Flávio falava sobre suas propostas para a área e defendia a modernização do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na ocasião, Flávio descreveu Lottenberg como uma pessoa "muito importante" e "preparada", com longa experiência na iniciativa privada e que poderia contribuir para a gestão da saúde pública com a adoção de "melhores práticas" do setor privado.
A amigos, Lottenberg já vinha falando desse convite e contando que conversou com Flávio Bolsonaro, lembrando a ele que foi contra a política de saúde do pai dele. Contudo, ouviu que se aceitasse é para fazer o que considera certo e melhor para a saúde dos brasileiros.