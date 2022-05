Cirurgia em ex-presidente do Senado foi “um sucesso”

Da Redação

Depois de passar por cirurgia de abscesso intestinal no Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre aguarda alta. Nota publicada hoje à tarde no seu Twitter informa que o procedimento cirúrgico "foi um sucesso" e que ele "se recupera bem".

A nota afirma, ainda, que ele "já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho de todos".

O senador deu entrada em um hospital em Brasília ontem, 6, depois de sentir "fortes" dores abdominais. Por recomendação médica ele foi encaminhado à capital paulista, onde realizou a operação. Equipe médica confirmou o diagnóstico de abscesso intestinal.

Alcolumbre tem 44 anos, foi presidente do senado entre 2019 e 2020 e, atualmente, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.