Ciro positiva para Covid e paralisa campanha presidencial

Nesta segunda-feira (09), Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, testou positivo para Covid-19. O ex-governador do Ceará divulgou a informação nas suas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, Ciro disse que apresenta sintomas leves da doença e que, com o diagnóstico, foi forçado a suspender as atividades da campanha.

Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES, amanhã, direto de minha casa. pic.twitter.com/FEL5tfgBkE May 9, 2022

O pedetista já havia contraído a doença em outubro de 2020. Na ocasião, também comunicou sofrer com quadro sintomático mais leve da infecção.



Assim como Ciro, a candidata do MDB ao Palácio do Planalto, Simone Tebet, também precisou paralisar a campanha eleitoral, após o marido, Eduardo Rocha, ter a confirmação do contágio pelo novo coronavírus.

Já na última sexta-feira (06), conforme o Metrópoles, o candidato vice-presidente na chapa de Lula, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), também testou positivo para a Covid-19. Por conta do diagnóstico, Alckmin participou do lançamento oficial da pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto por meio de vídeo.

Fonte: Informações do Metrópoles.