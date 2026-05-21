Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Ciro Nogueira diz que não transferiu terreno vendido para empresa financiada por fundo da Refit

Escrito por Vinícius Valfré e Aguirre Talento (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 21:58:00 Editado em 21.05.2026, 22:06:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou em entrevista a uma emissora local, no Piauí, nesta quinta-feira, 21, que o terreno vendido por empresa da família dele a uma distribuidora de combustíveis não foi formalmente transferido para a nova proprietária. Segundo o parlamentar, a compradora, apontada pela Polícia Federal como pertencente ao conglomerado da Refit, "não pagou até o final".

A declaração contradiz informações levadas pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o próprio contrato de compra e venda assinado pelo irmão do senador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O documento, de agosto de 2024, estabeleceu que uma área de 40 hectares em Teresina (PI) seria vendida pela Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis LTDA para a Athena Real Estate LTDA por R$ 14,2 milhões.

Procurada, a assessoria de Ciro Nogueira afirmou que o contrato prevê três parcelas de R$ 2,5 milhões iniciais e, depois, 21 parcelas mensais de R$ 300 mil a partir de fevereiro de 2025. Dentro desse cronograma, diz a assessoria, o prazo do pagamento ainda não se encerrou, por isso o negócio não foi finalizado. Questionada sobre a divergência entre a informação apresentada pelo senador e a contabilidade encontrada pela PF que aponta o pagamento da integralidade dos R$ 14,2 milhões à empresa da família de Ciro, a assessoria ainda não respondeu.

Como revelou o Estadão, a PF identificou o pagamento realizado à empresa que leva o nome do senador, embora só pertença oficialmente a familiares dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista à TV Clube, do Piauí, Ciro Nogueira reiterou que não é sócio da empresa, mas que o contrato para a venda de terreno "em uma das áreas mais valorizadas de Teresina" foi lícito.

"Isso é uma empresa que todos no Piauí sabem que é uma das maiores empresas do estado do Piauí, tem 50 anos de mercado, pertence a minha mãe. E foi procurada, foi vender o imóvel... A própria empresa não pagou até o final, por isso não foi transferido até agora. Uma transação comercial mais do que lícita. Vocês vão ver que não tem nenhuma ilegalidade", afirmou.

O contrato tem uma divergência de valores. Ele estabeleceu que a negociação seria de R$ 14,2 milhões, pagos em três parcelas de R$ 2,5 milhões, cada, a partir de novembro de 2024. E o restante em 21 prestações de R$ 300 mil. Essa divisão soma R$ 13,8 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Athena foi apontada pela PF como a principal beneficiária do fundo EUV Gladiator, ligada ao grupo Refit do empresário Ricardo Magro, investigado na Operação Sem Refino.

O pagamento à empresa da família de Ciro Nogueira ainda será aprofundado pelas investigações. Um ex-assessor dele chegou a ser alvo de busca e apreensão, mas o senador não foi alvo da Sem Refino. No início do mês, o parlamentar sofreu busca e apreensão determinada no âmbito da Compliance Zero, que apura fraudes do Banco Master.

Embora esse fundo pertença formalmente à empresa Eurovest, a PF aponta na investigação que trata-se na verdade de uma estrutura usada por Ricardo Magro para blindagem patrimonial e ocultação de bens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Athena, que comprou o terreno da família de Ciro, seria um braço do grupo de Ricardo Magro para blindagem patrimonial por meio da compra de imóveis.

O grupo Refit, a antiga Refinaria Manguinhos, atua no setor de combustíveis e é suspeito de práticas de corrupção e sonegação. Segundo a Receita Federal, Ricardo Magro é o maior devedor contumaz de impostos do Brasil, com dívidas que superam R$ 26 bilhões.

Na quarta-feira, Ciro Nogueira enviou nota na qual deu a compra e venda como concretizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esclarecemos que empresa que adquiriu o terreno buscava uma área superior a 40 hectares com o propósito de construir uma distribuidora de combustíveis. O valor mencionado pelo repórter se refere à venda dessa área, situada em local altamente valorizado em Teresina, cuja venda foi regular e totalmente declarada junto aos órgãos competentes em valores condizentes com o mercado", alegou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciro nogueira Operaçāo Sem Refino Refit terreno
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV