Ciro Gomes vota em Fortaleza

O ex-governador do Ceará e candidato ao governo do Estado Ciro Gomes (PSDB) votou na manhã deste domingo, 4, na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza.

Ciro estava acompanhado do candidato a vice-governador Roberto Cláudio (União Brasil), dos candidatos ao Senado Capitão Wagner (União Brasil) e Alcides Fernandes (PL), além do candidato a deputado federal Danilo Forte e de outros apoiadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O candidato chegou ao local de votação por volta das 10h40. A agenda oficial de prevê que o ex-governador acompanhe a votação dos três integrantes de sua chapa na capital. Roberto Cláudio vota no Colégio Batista, na Aldeota; Alcides, na Assembleia Legislativa do Ceará; e Capitão Wagner, na Unifanor, na Avenida Bezerra de Menezes.

Ciro disputa o governo cearense pela segunda vez e busca retornar ao Executivo estadual. Seu principal adversário é o governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição, que votou nesta manhã em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.