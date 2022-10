Ciro Gomes se pronuncia sobre resultado das eleições; confira

Da Redação

O pedetista se pronunciou na noite desse domingo (30)

Ciro Gomes, candidato que ficou em quarto lugar após concorrer à Presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), se pronunciou a respeito do resultado das eleições, que foram finalizadas nesse domingo (30) através do segundo turno. O pedetista parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória.

"Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro", declarou Ciro.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Ciro parabenizou Lula

Ciro Gomes votou na manhã deste domingo na Secretaria da Saúde do Ceará, em Fortaleza. Após o voto, Ciro afirmou que votou seguindo orientação do partido, que declarou apoio ao candidato petista, Lula.



"Segui a orientação do partido, como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi, e segui a orientação do partido", afirmou a jornalistas.

De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula derrotou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, com 60.345.999 votos (50,90%). O candidato pelo Partido Liberal obteve 58.206.354 votos (49,10%).

