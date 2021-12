Da Redação

Ciro Gomes é investigado pela Polícia Federal por corrupção

Pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) e o irmão Cid Gomes (PDT), senador pelo Ceará, são alvo de operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (15/12). O trabalho realizado pela PF foi batizado de Colosseum e investiga fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos envolvidos na licitação das obras no estádio Castelão, em Fortaleza, Ceará, entre 2010 e 2013.

De acordo com as autoridades, cerca de R$ 11 milhões foram pagos diretamente em dinheiro ou disfarçados de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas.

As investigações tiveram início em 2017, quando foram identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propina para que uma empresa fosse beneficiada no processo licitatório da Arena Castelão.

Ao todo, 80 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, em Fortaleza (CE), Meruoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e São Luís (MA). As buscas têm como objetivo apreender mídias digitais, aparelhos celulares e documentos.

Com informações; Metrópoles.