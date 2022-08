Ciro Gomes chega à Globo para entrevista no 'JN'

Fábio Grellet (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, chegou às 19h27 desta terça-feira, 23, ao Projac, como é conhecido o complexo de estúdios da TV Globo em Curicica, na zona oeste do Rio. A partir das 20h30 ele será entrevistado durante o Jornal Nacional, que iniciou na segunda-feira uma série de entrevistas com os presidenciáveis.

continua após publicidade .

Ao contrário da segunda-feira, quando cerca de 20 simpatizantes aguardavam o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), nesta terça só a imprensa acompanhou a entrada de Ciro, que chegou acompanhado pela equipe de segurança e assessores.