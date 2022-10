'Ciro fez declaração ao estilo Ciro de ser', diz Lupi sobre apoio a Lula

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente do PDT, Carlos Lupi, minimizou a declaração de apoio de Ciro Gomes (PDT) ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sem citar o nome do ex-presidente. "Ciro fez declaração ao estilo Ciro de ser. Temos de respeitar o estilo de cada um", afirmou o dirigente a jornalistas ao chegar no evento que selará de forma oficial o apoio da legenda a Lula no segundo turno.

Daqui para frente, diz Lupi, PDT e PT vão negociar o "entrosamento" e a "afinidade", após um primeiro turno marcado pelos ataques de Ciro a Lula. "Agora é ver como eles querem nossa participação", afirmou o presidente do PDT.

Para Lupi, Bolsonaro já chegou no teto dos votos e os eleitores do trabalhismo vão migrar naturalmente para Lula no segundo turno. O dirigente se disse impressionado com o crescimento da bancada bolsonarista no Congresso, mas descartou problemas de governabilidade para um eventual novo governo Lula. "A bancada é Bolsonaro até o dia que ele tiver a caneta", avaliou.

Lupi minimizou ainda os apoios conquistados por Bolsonaro dos governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Rodrigo Garcia (São Paulo) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro). "É tudo mais do mesmo. Sinal de que Bolsonaro não conseguiu ampliar", disse o presidente do PDT, que espera Lula dobrando a diferença em relação ao candidato à reeleição no segundo turno e aposta em crescimento da abstenção.