Ciro e Gregório Duvivier acertam debate; presidenciável pediu 'paridade de armas'

Da Redação

O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, convidou Gregório Duvivier para um debate depois que o comediante sugeriu em seu programa na HBO, Greg News, que os eleitores do pedetista mudassem o voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "salvar a democracia".

"O plano de vocês sempre foi tirar o Bolsonaro do segundo turno, mas a essa altura está ficando claro que só há uma maneira de tirar o Bolsonaro do segundo turno: fazer Lula ganhar no primeiro", afirmou Duvivier, no programa da última sexta-feira, 13.

Em seu Twitter, Ciro disse que riu com as piadas do programa e acrescentou: "Como você misturou também temas sérios, gostaria de convida-lo para debatê-los, microfone aberto, e com total paridade de armas" na próxima Ciro Games - a live do candidato - ou no programa de Duvivier.

O comediante topou o convite e a conversa partiu para o âmbito privado, onde os dois devem marcar o debate para os próximos dias. Ciro disse que essa é uma oportunidade de "criar um novo modelo de debate, sem amarras".