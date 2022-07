Ciro diz que, se perder a eleição, não irá mais concorrer à Presidência: 'Chega'

Izael Pereira (via Agência Estado)

Candidato à Presidência pelo PDT, o ex-ministro Ciro Gomes afirmou nesta sexta-feira, 29, que, caso não vença a eleição, esta será sua última campanha. Na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 28, ele aparece com com 8% das intenções de voto.

"Esta é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que, desta vez, chega ... porque, se eu não ganho agora, vou botar minha viola no saco, porque eu virei o bicho falante, o chato, o destemperado", disse ao falar sobre o modelo econômico brasileiro, durante participação na 74.ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Brasília.

Ciro voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que se o petista vencer a disputa em outubro será "o maior estelionato eleitoral" da história. O ex-ministro também criticou intelectuais e artistas que já declararam apoio à candidatura do adversário petista.

"Não estou pedindo voto para mim não. Eu estou dizendo o seguinte: como a gente pode permitir que o melhor da sociedade, juventude, movimento intelectual, os artistas vão aceitar que o Lula entre para uma eleição?", questionou.

Ciro disse ainda que há uma imensa maioria que está calada, "porque o ambiente de lacração, de cancelamento, de grosseria, de violência política, não é só o (presidente Jair) Bolsonaro que promove". Segundo ele, o comportamento da militância do "gabinete de ódio do PT e do Lula é um dos mais fascistas e execráveis do Brasil", criticou. "Lula fica posando de bonzinho, mas a canalhice, a falta de respeito, a falta de escrúpulo, os insultos, as agressões, as mentiras que ele promove no Brasil são tão graves quanto aquelas que o Bolsonaro promove", completou.

O presidenciável afirmou que o Bolsonaro foi a tragédia econômica do País, e que Lula representa a tragédia moral. "A falta de escrúpulo, o conchavo para ladroeira mais desavergonhada do País, que ele cometeu lá atrás e que está cometendo hoje. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão já está fazendo conchavo, então foi isso daí que produziu o Bolsonaro", disparou.

A SBPC convidou os três candidatos que lideram as pesquisas de intenções de voto na corrida presidencial. Na quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da reunião. Bolsonaro não foi ao evento, finalizado nesta sexta-feira. Ele justificou a ausência, de acordo com organizadores, "considerando compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda".