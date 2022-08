Ciro diz que Forças Armadas foram coniventes com desmatamento na Amazônia

Matheus de Souza e Bruno Luiz (via Agência Estado)

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou, no rol de propostas para o meio ambiente, que "tomar o pulso do controle do território brasileiro" será uma prioridade desde o seu primeiro dia de governo. Em entrevista ao Jornal Nacional nesta terça-feira, 23, o candidato criticou as Forças Armadas, que, segundo ele, "foram coniventes com o desmatamento na Amazônia".

O pedetista afirmou que o Brasil "perdeu o senhorio sobre o seu território". Para lidar com o problema, Ciro afirmou que não basta focar apenas na repressão. "Nós temos que fazer uma base de desenvolvimento sustentável", disse, defendendo o zoneamento econômico ecológico, para que exista um "esforço de retreinamento de diversificação da atividade produtiva".

"Nosso povo só sabe desmatar, pegar madeira de lei sensível, corta e ganha US$ 2.000 por metro cúbico de mogno. Ele não entende como ele vai passar fome, com o filho dele com fome, com aquela árvore ali podendo dar US$ 2.000 com um contrabando absolutamente grave. Então nós temos que fazer um grande trabalho de reconversão da lógica produtiva", disse.

Segundo Ciro, se for oferecida a alternativa de se produzir com base sustentável, a repressão "vale para o verdadeiro marginal".