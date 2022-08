Ciro diz que fará educação pública do Brasil uma das 10 melhores do mundo

Isadora Duarte (via Agência Estado)

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse que assumiu o compromisso de tornar a educação pública do Brasil uma das dez melhores do mundo em um prazo de 15 anos, caso eleito. "Educação é e sempre será nossa prioridade. Só assim vamos realmente ser um País justo e próspero", disse Ciro, em peça publicitária de campanha publicada na sua conta oficial do Twitter.

No vídeo, Ciro lembrou que o Ceará, Estado que governou de 1991 a 1994 e seu principal palanque político, possui a melhor educação pública do Brasil. "Enquanto eles destroem a educação, eu vou salvá-la como fizemos no Ceará. Lá, ajudei a construir a melhor educação pública do Brasil. É um modelo baseado na valorização do professor, em escolas de tempo integral e no método de ensino que estimula o aluno a aprender cada vez mais e melhor", afirmou.