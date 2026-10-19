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Circulação de Flávio Bolsonaro atrás de Lula interrompe debate e gera confusão na plateia

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A circulação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estúdio da Band chegou a interromper momentaneamente o debate com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e provocou uma confusão na plateia, formada por apoiadores e assessores dos candidatos à Presidência, no fim da noite do domingo, 18.

O petista fazia suas considerações finais quando o senador movimentou-se para trás dele.

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As regras do encontro permitiam a livre circulação dos candidatos pelo espaço, mas, desde o primeiro bloco, a equipe de Lula acusava Flávio Bolsonaro de se aproximar demais do presidente, invadindo seu espaço com a intenção de atrapalhá-lo nas respostas.

A mediadora Adriana Araújo pediu a Flávio Bolsonaro que deixasse Lula fazer as considerações finais sem se aproximar dele, mas precisou elevar a voz para se sobressair às manifestações do público.

Da plateia, a reação mais enérgica do lado do petista vinha do marqueteiro Sidônio Palmeira, que se queixava de Flávio Bolsonaro estar invadindo o espaço reservado a Lula. O assessor de Lula discutiu com funcionários da organização e, nos intervalos, aproximava-se do presidente para instrui-lo sobre onde se posicionar.

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Do lado de Flávio Bolsonaro, o deputado federal eleito Lucas Pavanato (SP) elevou a voz pedindo a expulsão de Sidônio. Funcionários da organização precisaram intervir no embate.

A movimentação de Flávio Bolsonaro remete a uma estratégia utilizada por Donald Trump em 2016, quando concorreu à Presidência dos Estados Unidos contra Hillary Clinton. Durante a campanha, a candidata do Partido Democrata também se queixou de aproximações indevidas do concorrente durante os debates na televisão.

No livro What Happened, a ex-secretária de Estado relatou ter sentido "calafrios" durante o segundo debate contra o republicano, quando, segundo ela, Trump passava por suas costas respirando com força sobre seu pescoço. "Donald Trump estava ali, pairando atrás de mim. Dois dias antes, o mundo o ouvira gabar-se de apalpar mulheres", escreveu a ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/DEBATE/BAND/FLÁVIO BOLSONARO/CIRCULAÇÃO/POLÊMICA
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