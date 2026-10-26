Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

China e líderes globais reconhecem vitória de Lula; Trump e Milei não se manifestam

Sobre a contestação de Flávio, afirmou: "A China respeita a escolha do povo brasileiro"

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

China e líderes globais reconhecem vitória de Lula; Trump e Milei não se manifestam
Autor Lula foi reeleito presidente do Brasil - Foto: Agência Brasil

A China parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição e afirmou respeitar a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionada sobre a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL) de que o resultado do segundo turno é inválido. O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, disse que Pequim tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e quer trabalhar com Brasília para avançar na construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil". Sobre a contestação de Flávio, afirmou: "A China respeita a escolha do povo brasileiro."

-LEIA MAIS: Lula afirma que quarto mandato será 'o melhor' e terá maior participação popular

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez celebrou a vitória. "O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", escreveu na rede social X.

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, chamou Lula de "querido amigo e companheiro".

Já o iraniano Masoud Pezeshkian defendeu o fortalecimento dos laços bilaterais e da cooperação em favor do multilateralismo e da paz internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na América Latina, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner parabenizou Lula e afirmou que o petista, em sua sétima disputa presidencial, soube "despertar as paixões e a razão" dos brasileiros para vencer a eleição.

O presidente do Chile, José Antonio Kast, afirmou ter telefonado para Lula e defendeu integração econômica e combate ao crime organizado.

O cubano Miguel Díaz-Canel classificou a vitória como "histórica" e disse que o Brasil pode contar com Cuba para promover a integração latino-americana e caribenha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também enviaram cumprimentos os presidentes da Guiana, Irfaan Ali, da República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Bernardo Arévalo.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, elogiou a participação eleitoral. A UE também parabenizou o presidente reeleito.

Nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders afirmou que Lula "defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia" e continuará fazendo isso nos próximos quatro anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump e Milei em silêncio

O presidente norte-americano, Donald Trump, e o argentino Javier Milei ainda não haviam parabenizado Lula até a publicação desta reportagem.

Em 2022, o então presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentou o petista menos de 40 minutos após a confirmação da vitória no segundo turno.

No primeiro turno deste ano, Milei havia parabenizado Flávio por uma "eleição histórica" e o tratado como vencedor, embora a disputa ainda fosse para o segundo turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
América Latina China Lula milei política brasileira reação internacional reeleição TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV