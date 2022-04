Chico Alencar relatará processo contra Gabriel Monteiro; MP-RJ abre inquérito

Da Redação

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio definiu nesta terça, 12, o vereador Chico Alencar (PSOL) como o relator do processo que poderá resultar na perda de mandato de Gabriel Monteiro (PL) (foto), denunciado por suspeita de assédio moral e sexual contra assessores, manipulação de vídeos e infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Ministério Público do Rio (MP-RJ) abriu um novo inquérito para apurar a conduta do parlamentar em um vídeo em que ele aparece beijando e acariciando uma criança de 10 anos. O vereador nega ter cometido crimes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.