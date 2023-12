Cerimônia da posse de Paulo Gonet como PGR tem presença de Lula, Aras e ministros do STF

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Lavínia Kaucz, Sofia Aguiar e Caio Spechoto (via Agência Estado)

Começou às 10h30 desta segunda-feira, 18, a posse de Paulo Gonet como chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR). Estão presentes na mesa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e a PGR interina, Elizeta Ramos.

Gonet fez o juramento de cumprir as atribuições do cargo, defender a Constituição, a ordem jurídica e o regime democrático.

Estão presentes ao evento também os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Também compareceram à cerimônia o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski e o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula ao STF que deve assumir uma cadeira na Corte em fevereiro, depois de ter sua indicação aprovada pelo Senado semana passada.

O ex-procurador-geral da República Augusto Aras também está na solenidade. Ele deixou o cargo no fim de setembro após quatro anos à frente da PGR.

Do governo, ainda participam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Amaro, da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

A indicação de Gonet à PGR foi aprovada na semana passada por ampla margem no plenário do Senado (65 votos favoráveis e 11 contrários). Antes, ele passou por sabatina de mais de 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa ao lado de Dino.

Gonet substitui a procuradora Elizeta Ramos, que estava ocupando o cargo interinamente desde setembro. Ela foi a PGR interina a ficar mais tempo no cargo, por quase três meses.