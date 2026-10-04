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Centro-Oeste reelege governadores de todos Estados no 1º turno; DF vai a 2º turno

Escrito por Isadora Duarte e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Centro-Oeste reelegeu os governadores de todos os Estados no 1º turno neste domingo, dia 4. Otaviano Pivetta (Republicanos) foi reeleito em Mato Grosso; Eduardo Riedel (PP) em Mato Grosso do Sul e Daniel Vilela (MDB) em Goiás. O resultado já era apontado pelas pesquisas de intenção de voto e esperado a partir da elevada aprovação das gestões. Já no Distrito Federal a disputa será definida no 2º turno entre a atual governadora Celina Leão (PP) e o candidato apoiado por Lula, Leandro Grass (PT). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na região, PP, Republicanos e MDB levaram um governo cada. O PP também concorre com Celina Leão no Distrito Federal.

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Eduardo Riedel (PP) em Mato Grosso do Sul foi o primeiro governador eleito do País com 67,07% dos votos contra 23,67% dos votos do ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 99,93% das urnas apuradas. A aprovação do seu governo também é alta, com 73% de aprovação.

Ao disputar a reeleição, Riedel buscou a unidade da centro-direita no Estado. O governador mantém um grupo político unificado, com aliança com nove partidos e apoio de fortes lideranças locais, como a senadora Tereza Cristina (PP) e o ex-governador do Estado Reinaldo Azambuja (PL).

Em Mato Grosso, o governador Otaviano Pivetta (Republicanos), que assumiu o cargo no fim de março deste ano, foi reeleito com 60,77% dos votos válidos, contra 23,22% do senador Wellington Fagundes (PL) com 97,96% das urnas apuradas. O Republicanos tentou costurar um acordo nacional, cobrando reciprocidade do PL em troca de apoio à candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL), mas o PL não abriu mão da candidatura própria no Estado com Fagundes e o Republicanos optou pela neutralidade no pleito presidencial.

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Pivetta é o sucessor de Mauro Mendes (União Brasil), que deixou o Palácio Paiaguás para concorrer ao Senado. A promessa de Pivetta é continuar e acelerar as entregas do governo Mendes. Sua gestão é aprovada por cerca de 50% dos eleitores. O governador começou a corrida eleitoral trocando às pressas o candidato a vice-governador após o deputado federal Fábio Garcia (União Brasil) desistir do pleito após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de R$ 308 milhões em um acordo entre o governo de Mato Grosso e a empresa Oi.

Em Goiás, o atual governador Daniel Vilela (MDB), reeleito, sucede Ronaldo Caiado (PSD), que renunciou ao posto para concorrer à Presidência da República. Vilela obteve 59% dos votos válidos, contra 22,12% do senador Wilder Morais (PL) com 95,94% das urnas apuradas.

Vilela assumiu o Palácio das Esmeraldas em março e enfrentou uma acirrada disputa interna na definição do vice da chapa entre o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) e o ex-deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, que contava com apoio declarado da ex-primeira-dama Gracinha Caiado. Carmo assumiu o posto de vice e Schreiner ficou com a coordenação da campanha. Vilela também obtém elevada aprovação, de 68%, da gestão.

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No Distrito Federal, a atual governadora Celina Leão (PP) vai disputar o segundo turno com o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT). Celina obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% de Grass, com 100% das urnas apuradas. Celina, favorita no pleito, assumiu o posto no fim de março após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), que pretendia concorrer ao Senado. Diante das críticas à gestão de Ibaneis, Celina vem buscando se descolar do ex-governador e restringir sua atuação no Palácio do Buriti apenas aos últimos quatro meses.

A disputa no Distrito Federal é concentrada na crise do Banco de Brasília (BRB), com envolvimento da gestão atual, e nos problemas de saúde. O pleito do Distrito Federal foi marcado ainda pelo indeferimento da candidatura do ex-governador José Arruda (PSD) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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