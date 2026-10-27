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Centrão reconhece vitória de Lula e isola Flávio Bolsonaro na contestação das eleições

Escrito por Danielle Brant (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com a mesma rapidez com que embarcaram na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) após o primeiro turno, presidentes de partidos de centro e parlamentares do Centrão deixaram o senador isolado em sua tentativa de contestar o resultado das eleições deste domingo, 25, e reconheceram a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Após a declaração da vitória de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, Flávio, que perdeu por uma diferença superior a 4 milhões de votos, disse não reconhecer o resultado. "É inexplicável acontecer o que aconteceu. É impossível reconhecer o resultado dessas eleições. Vou pedir a anulação", disse o senador.

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O pleito do senador não encontra eco em partidos do centro, que se apressaram a parabenizar Lula após a vitória.

Partidos como Novo, Republicanos, Podemos e a federação formada por União Brasil e PP declararam apoio a Flávio Bolsonaro logo após o primeiro turno, que terminou com o senador à frente de Lula e com possibilidade de atrair os votos dos demais candidatos que disputaram, todos de direita.

Reeleito no primeiro turno, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se jogou na campanha de Flávio e participou de atos ao lado do presidenciável. Depois de votar neste domingo, Tarcísio deu entrevista falando sobre formação de ministérios e chegou a defender a escolha de quadros técnicos, que deixassem de fora acordos partidários.

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Tarcísio assistiu à apuração ao lado de Flávio e, até o momento, não parabenizou o petista pela reeleição. Em uma manifestação na rede social X, ele adotou o mesmo tom de Flávio ao contestar a prorrogação do horário das eleições. "A democracia se fortalece com regras claras, respeito às instituições e transparência em cada etapa do processo eleitoral", escreveu.

Por outro lado, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, parabenizou Lula pela reeleição no final da noite de domingo. "O novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional. É o que esperamos em favor do Brasil", disse também no X.

Integrantes do PP, comandado por Ciro Nogueira, também felicitaram o petista pela vitória. Em Alagoas, o senador eleito Arthur Lira, que declarou voto em Flávio no segundo turno, afirmou que o Brasil fez "a sua escolha democrática". "Agora é hora de trabalhar com diálogo e responsabilidade", escreveu.

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Outro parlamentar do partido que fez campanha para o senador no Paraná, o deputado federal Ricardo Barros parabenizou o PT e Lula pela virada histórica. "Eu, como deputado federal eleito também para os quatro anos, estarei vigilante e cooperativo com a missão de dar aos brasileiros mais poder aquisitivo, mais qualidade de vida, mais saúde e mais educação", disse, em vídeo, nesta segunda-feira, 26.

No caso do União Brasil, o líder do partido na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), felicitou Lula. "Agora, os desafios do Brasil continuam enormes e exigem responsabilidade, diálogo e compromisso com o futuro. É hora de deixar as diferenças de lado, respeitar quem pensa diferente e lembrar que, acima de qualquer partido ou candidato, está o nosso País", escreveu no X.

O Podemos, da deputada federal Renata Abreu, emitiu nota parabenizando Lula e desejando que, em seu quarto mandato, o petista "tenha sabedoria e responsabilidade para conduzir o País e governar para todos os brasileiros".

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"O Podemos seguirá atuando com independência no Parlamento, colocando os interesses do Brasil e da população acima de qualquer disputa política", indicou.

Presidente do PSD, Gilberto Kassab assinou nota cumprimentando Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, pela vitória.

"O partido reafirma seu compromisso com nossa democracia e vai procurar corresponder às expectativas dos eleitores brasileiros: apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável", escreveu.

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"Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população", disse.

Nas eleições, governadores eleitos pelo partido ficaram neutros ou declararam apoio a Lula.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, foi o primeiro a reconhecer a vitória do petista nas eleições. Em texto, ele afirmou que Lula foi "reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988".

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"É um momento em que a vontade popular se fez soberana", escreveu. "Desejamos que ele tenha serenidade para governar o País em favor de todos sem exceção", escreveu.

Nas eleições, o partido rachou, com uma ala declarando apoio a Flávio e outra, minoritária, a Lula.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/CENTRÃO/RECONHECIMENTO
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