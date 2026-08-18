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Centrão não me apoiou por ameaças feitas por altas autoridades, diz Flávio Bolsonaro

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 18, que a falta de apoio do Centrão ao seu nome ocorreu, porque integrantes desses partidos foram ameaçados por autoridades de Brasília.

"Apesar de esses partidos não terem vindo formalmente, seria Importante ter o tempo de TV e rádio, seria campanha mais bem estruturada. Não vieram, todos estão vendo as razões. Eles receberam ameaças de altas autoridades em Brasília para não se juntarem à minha candidatura. O sistema está com medo de Flávio Bolsonaro", afirmou em Belo Horizonte, em entrevista à rádio Itatiaia.

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Flávio não citou nomes, mas reiterou suas críticas ao Judiciário. "Esse é mais um sintoma de que não vivemos uma democracia plena a partir do momento que autoridades do Judiciário fazem algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política", falou.

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