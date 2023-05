Centrais sindicais defendem MST e criticam Roberto Campos Neto no 1º de maio

Isadora Duarte e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Manifestações de apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são recorrentes nos discursos das lideranças sindicais e representantes partidários durante o ato de 1º de maio organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. "O MST não pode ser criminalizado. O MST quer produzir alimento", disse uma das lideranças. "Essa CPI do MST é palanque da oposição", acrescentou. O coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, está presente no palco do evento.

continua após publicidade .

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a política de juros do Banco Central são alvos de críticas contundentes das lideranças sindicais. Campos Neto foi chamado de "pelego" e de representante dos interesses da burguesia. "Precisamos lutar contra essa lá taxas de juros que prejudicam os trabalhadores. Menos juros, mais empregos. Chega de especulação nesse País", afirmou membro da UGT.

É destaque também nos discursos o aumento do salário mínimo, anunciado no domingo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Hoje temos conquistas para comemorar nesse dia. Tiramos o fascismo do poder e tivemos aumento real do salário mínimo", disse o presidente do Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento do Estado de São Paulo, Eunício Simões de Moura, que dividiu a militância sindical com o presidente Lula no ABC Paulista na década de 1990.

continua após publicidade .

Os líderes sindicais afirmaram também que não querem o imposto sindical de volta e pedem uma reforma tributária "em prol ao trabalhador". "É preciso revogar a reforma trabalhista. Revogar o acordo que o trabalhador está sujeito ao empregador", afirmou um membro da Força Sindical.

A organização do evento estima que 40 mil pessoas participam do ato no Vale do Anhangabaú. O público presente aguarda a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto as lideranças sindicais se revezam nos discursos no palco.

Lula deve discursar por volta das 13 horas, mas o evento está atrasado. Além de Lula, devem participar do ato unificado, os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, da Previdência Social, Carlos Lupi, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O ato unificado de 1. de maio é organizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública.