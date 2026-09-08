Celina Leão tem 35% das intenções de votos ao governo do DF; Arruda, 18%;, aponta Quest

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra Celina Leão (PP) com 35% das intenções de voto, contra 18% de José Roberto Arruda (PSD) na disputa ao governo do Distrito Federal.

Leandro Grass (PT) aparece com 17% das respostas e está tecnicamente empatado com Arruda. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

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Os demais candidatos ao governo do DF que pontuaram no levantamento foram:

Paula Belmonte (PSDB): 4%;

Cappelli (PSB): 2%;

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Kiko Caputo (Novo): 1%;

Professora Samara Mineiro (UP): 1%.

Brancos e nulos representaram 7%, e os indecisos foram 15% das respostas obtidas pela Quaest nesta rodada de entrevistas.

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No levantamento anterior, de 25 de agosto, a atual governadora tinha 34% das intenções, contra 20% de Arruda. Grass aparecia com 13% das respostas. Brancos e nulos somavam 10% e os indecisos eram 14% dos entrevistados.

A Quaest realizou 1.104 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob os protocolos BR-04442/2026 e DF-01987/2026.