Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Celina Leão diz que empréstimo federal ao BRB 'ficaria muito mais fácil' com vitória de Flávio

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), declarou nesta quinta-feira, 15, em sabatina para a TV Globo, que o empréstimo de R$ 6 bilhões do governo federal ao Banco de Brasília (BRB) vai ser muito mais fácil de ser concretizado se o senador Flávio Bolsonaro (PL) for eleito presidente da República no próximo dia 25.

"Com a vitória do Flávio, ficaria muito mais fácil, conseguiríamos de imediato esse aval", declarou a governadora do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Celina reclama que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não concede um aval para o empréstimo que daria saúde financeira ao banco. Ao longo da campanha eleitoral, a candidata à reeleição alega que o tema está sendo usado politicamente, com a demora para o empréstimo sendo uma estratégia para prejudicá-la eleitoralmente.

Celina Leão é aliada de Flávio Bolsonaro e declarou apoio a ele desde o primeiro turno da eleição presidencial. Ela também é próxima da ex-primeira dama e senadora eleita do Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRB Celina Leão DF eleições 2026 Globo sabatina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV