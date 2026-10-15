Celina Leão diz que empréstimo federal ao BRB 'ficaria muito mais fácil' com vitória de Flávio

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), declarou nesta quinta-feira, 15, em sabatina para a TV Globo, que o empréstimo de R$ 6 bilhões do governo federal ao Banco de Brasília (BRB) vai ser muito mais fácil de ser concretizado se o senador Flávio Bolsonaro (PL) for eleito presidente da República no próximo dia 25.

"Com a vitória do Flávio, ficaria muito mais fácil, conseguiríamos de imediato esse aval", declarou a governadora do DF.

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Celina reclama que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não concede um aval para o empréstimo que daria saúde financeira ao banco. Ao longo da campanha eleitoral, a candidata à reeleição alega que o tema está sendo usado politicamente, com a demora para o empréstimo sendo uma estratégia para prejudicá-la eleitoralmente.

Celina Leão é aliada de Flávio Bolsonaro e declarou apoio a ele desde o primeiro turno da eleição presidencial. Ela também é próxima da ex-primeira dama e senadora eleita do Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL).