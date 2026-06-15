Ceará: em 2º turno, Ciro Gomes tem 53,2% e Elmano de Freitas, 44,9%, aponta pesquisa

Pesquisa Atlas/Focus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que, em eventual disputa de segundo turno pelo governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tem 53,2% das intenções de voto, contra 44,9% do atual governador, Elmano de Freitas (PT). Votos em branco e nulos somam 1,8% e 0,1% está indeciso.

A Atlas/Focus ouviu 1.223 eleitores do Ceará entre os dias 9 e 14 de junho, através recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.

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Comparado com a pesquisa anterior da Atlas, divulgada no dia 1º de abril, Ciro oscilou 3,1 pontos percentuais para cima, enquanto Elmano variou dois pontos positivamente.

Em votos válidos, que excluem os brancos ou nulos, Ciro tem 54,2% das intenções de voto, contra 45,8% de Elmano.

Em primeiro turno, Ciro e Elmano estão empatados. O ex-ministro possui 45,8% e Elmano, 44,8% das intenções de voto. Em seguida, aparece o senador Eduardo Girão (Novo), com 4,8%, o delegado Huggo Leonardo (Missão), com 2,7%, o ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte Giovanni Sampaio (PRD), com 1,3%, e o professor Jarir Pereira (PSOL), com 0,1%. Votos brancos e nulos somam 0,4% e 0,2% não sabe em quem votar.

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Em votos válidos, Ciro tem 46% e Elmano, 45,1%. Em seguida, aparecem Girão (4,8%), Leonardo (2,7%), Sampaio (1,3%) e Pereira (0,1%).