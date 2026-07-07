Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

CE: líder do PL diz que Priscila Costa perdeu 'momento prudente' em crise com Michelle e Flávio

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 08:38:00 Editado em 07.07.2026, 08:49:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana Oliveira, disse ao jornal O Povo que a vereadora Priscila Costa demorou a se manifestar sobre a crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro.

Na avaliação de Silvana, a vereadora e vice-presidente do PL Mulher, perdeu o "momento prudente" e, assim, gerou "grande prejuízo" ao partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Priscila Costa foi uma das protagonistas do racha entre Michelle e Flávio. A candidatura dela ao Senado no Ceará perdeu espaço para o nome de Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, deputado federal e presidente do PL no Ceará.

No vídeo que deflagrou a crise, Michelle afirmava que a candidatura de Priscila ao Senado foi decidida por Jair Bolsonaro, por ela e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Apesar de ter sido citada no vídeo de Michelle publicado no dia 24 de junho, Priscila Costa só se posicionou no último sábado, 4. Ela afirmou que não iria "alimentar nenhum tipo de conflito" e defendeu a união em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vereadora afirmou que seu apoio ao senador "não nasceu agora" e que atua com "lealdade, convicção e responsabilidade". Priscila também elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher, citando o trabalho em defesa dos direitos das pessoas surdas, da inclusão de pessoas com deficiência e do apoio a mães atípicas e a portadores de doenças raras.

Antes do vídeo, no dia 1º de julho, Priscila já havia publicado uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, na qual definiu sua postura como vice-presidente do PL Mulher como de "união, maturidade e propósito".

Priscila Costa já foi cotada para ser candidata à vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato, porém, ainda não decidiu quem vai ocupar esse posto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO/DISPUTA/CEARÁ Priscila Costa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV