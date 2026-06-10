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CCJ do Senado aprova Projeto que cria o Pix Pensão alimentícia e texto vai ao plenário

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 19:50:00 Editado em 10.06.2026, 19:59:11
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 10, o Projeto de Lei 4978/2023, que cria o Pix Pensão, para facilitar o pagamento da pensão alimentícia.

O colegiado votou o requerimento de urgência para tramitação da matéria e, em seguida, aprovou o parecer. Agora, o texto vai ao plenário do Senado. A proposta foi aprovada pela Câmara em setembro de 2025.

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O PL institui a transferência automática de pensão alimentícia, permitindo que o beneficiário opte por essa forma de pagamento em qualquer momento do cumprimento da sentença.

Atualmente, a pensão pode ser debitada automaticamente do salário do devedor. No entanto, não quando ele não tem vínculo formal de trabalho, o beneficiário precisa acionar a Justiça a cada atraso.

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PIX PENSÃO/CCJ/APROVAÇÃO/PROJETO
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