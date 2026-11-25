A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 24, o projeto que trata do aumento para cinco anos da pena para o crime de compra de votos. O projeto prevê também a aplicação do dobro do tempo em casos praticados por associação ou organização criminosa. Agora, o texto segue para análise do plenário da Casa.

O projeto, de autoria do Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e de relatoria de Carlos Jordy (PL-RJ), altera o artigo 299 do Código Eleitoral. Na regra atual, a punição é de até quatro anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

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Segundo o Código Eleitoral, a compra de votos se caracteriza por "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita".

O relatório do projeto de lei cita a identificação, por parte da Polícia Federal, da atuação de organizações criminosas no processo eleitoral de 2024 por meio de esquema de compra de votos. Jordy defende ainda que as tentativas de distorcer a escolha dos eleitores devem ser repelidas pela legislação eleitoral.

"Afigura-se, também, razoável, proporcional e adequado o quantum (pena em dobro) fixado na causa de aumento de pena uma vez que a atuação de associações ou organizações criminosas deve ser firmemente repelida e desestimulada, sob pena de termos a higidez do processo eleitoral comprometida", argumenta no relatório.

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O relator defendeu ainda o aumento de quatro para cinco anos de pena pelo crime de compra de votos uma vez que a atuação das organizações criminosas está limitada à prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos "e, se mantida a pena atual, a proposição não inovaria adequadamente o ordenamento jurídico."