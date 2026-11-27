O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) enviou nesta quinta-feira, 26, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, pedidos relacionados aos relatórios da PF sobre ministros do STF e investigações do caso Banco Master.

O documento encaminhado a Fachin solicita o levantamento do sigilo dos relatórios entregues pela Polícia Federal (PF) sobre integrantes da Corte. Já o destinado a Gonet requer que a Procuradoria-Geral da República (PGR) peça ao STF que abra um inquérito para investigar os ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli. Ele não menciona André Mendonça, de quem também consta um relatório da PF.

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O pedido de Vieira ocorre em meio a questionamentos sobre a reformulação de relatórios produzidos pela PF sobre ministros do STF. Na petição, o senador cita ainda o afastamento dos delegados responsáveis pela condução do caso e aponta que o Senado não pode avaliar o que foi alterado entre as versões dos relatórios.

O documento pede, portanto, acesso às versões anteriores dos documentos e informações sobre as metodologias e os critérios usados na produção dos novos, como termos de busca e orientações que nortearam sua reformulação.

Além disso, o senador argumenta que o pedido de tornar públicas as informações tem finalidade múltipla: para o Parlamento e para a sociedade. "Todas decorrem da constatação de que, quando as luzes se apagam sobre documentos que tratam da conduta de integrantes da mais alta Corte do País, o que deixa de circular não é apenas uma informação, mas algo essencial à própria vida democrática", escreve.

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Na petição enviada a Gonet, o senador reforça os pedidos e solicita que a PGR faça o requerimento ao STF das versões originais dos relatórios; peça à PF esclarecimentos sobre o critério de busca adotado, inclusive a lista completa de palavras-chave utilizada; e requeira ao STF abertura de inquérito sobre os ministros da Corte relacionados ao caso.

O senador pede ainda que Gonet, uma vez que já foi relacionado ao caso Master, apresente sua posição quanto a impedimento ou suspeição.

O ministro André Mendonça solicitou a Fachin a abertura do sigilo do relatório sobre ele e foi atendido pelo presidente do STF no último dia 20. O documento transcreve conversas por WhatsApp do banqueiro Daniel Vorcaro com terceiros sobre Mendonça. Segundo a PF, não foram identificadas trocas diretas de mensagens entre Mendonça e o dono do Master no celular apreendido pela corporação.

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O nome de Mendonça não estava na versão original do relatório e foi incluído após o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pedir que o documento fosse refeito, o que provou a reação do ministro.

Na terça-feira, 24, a PF publicou uma nota em que afirma que os relatórios foram produzidos seguindo as determinações do presidente do STF, limitadas a apresentar as menções aos ministros sem realizar análise investigativa ou cruzamento de dados.